Зеленський відповів, чому була пауза допомоги від США та як це вплинуло на Курську операцію

Володимир Зеленський (Фото: ОП)

Тимчасове заморожування військової допомоги Україні від США не вплинуло на операцію Сил оборони у Курській області. Про це в інтерв'ю Time розповів президент Володимир Зеленський.

Він зазначив, що будь-яке призупинення чи пауза у підтримці не приносить нічого хорошого Україні на полі бою. Однак призупинення військової допомоги "не було достатньо довгим", щоб створити "фундаментальний вплив".

"У мережі хтось написав, що вони можуть відключити Starlink. Я не знаю, чи це правда. Але це було б дуже відчутно, на мій погляд. І, звичайно, це підштовхнуло нас до пошуку альтернатив. Ми працюємо над цим. Я не хочу говорити про це відкрито, але ми це робимо", – сказав президент.

На запитання про те, що могло спонукати США до такого кроку, Зеленський припустив, що Росія змогла вплинути на деяких членів команди Білого дому.

"Їхній сигнал американцям був про те, що українці не хочуть закінчувати війну і щось потрібно зробити, щоб змусити їх. Звичайно, це була дезінформація. Це неправда. Росіяни не хочуть, і ми бачимо це зараз, як і завжди бачили. Але ця ситуація виникла, швидше за все, через відсутність діалогу [між США та Україною]", – сказав український лідер.

Ще одна причина, на його думку, – бажання американців показати росіянам, що вони "перебувають посередині", а не з Україною. Зеленський підкреслив, що американська команда не приховувала того факту, що хоче бути посередником, а не займати чиюсь сторону.

"Ми сказали їм: добре, якщо ви не на нашому боці, то хоча б залишайтеся посередині. Так що якщо росіяни не приймуть повного припинення вогню, яке ви запропонували, ми хочемо побачити додаткові санкції. Вони не повинні бути в силі довго, як і пауза в нашому випадку. Але вам потрібно це продемонструвати", – сказав Зеленський і зазначив, що справді очікує, що США зроблять ці кроки.

Трамп призупинив усю військову допомогу США для України після сварки із Зеленським в Овальному кабінеті 28 лютого. У Польщі заявили, що Штати призупинили допомогу без консультацій із союзниками.

5 березня директор ЦРУ Реткліфф офіційно повідомив про зупинення передання Україні розвідувальних даних США.

6 березня Келлог заявив, що Україні вистачить озброєння, щоб протриматися до літа, і зазначив, що йдеться про паузу у допомозі, а не про завершення підтримки від Штатів.

11 березня повідомлялося, що США скасовують паузу на обмін розвідданими з Україною та відновлюють допомогу. Це пізніше підтвердили у Польщі та у США.