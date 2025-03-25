Зеленский ответил, почему была пауза помощи от США и как это повлияло на Курскую операцию
Владимир Зеленский (Фото: ОП)

Временная заморозка военной помощи Украине от США не повлияла на операцию Сил обороны в Курской области. Об этом в интервью Time рассказал президент Владимир Зеленский.

Он отметил, что любая приостановка или пауза в поддержке не приносит ничего хорошего Украине на поле боя. Однако приостановка военной помощи "не была достаточно долгой", чтобы оказать "фундаментальное влияние".

"В сети кто-то написал, что они могут отключить Starlink. Я не знаю, правда ли это. Но это было бы очень ощутимо, на мой взгляд. И, конечно, это подтолкнуло нас к поиску альтернатив. Мы работаем над этим. Я не хочу говорить об этом открыто, но мы это делаем", – сказал президент.

На вопрос о том, что могло побудить США пойти на такой шаг, Зеленский предположил, что Россия смогла повлиять на некоторых членов команды Белого дома.

"Их сигнал американцам был о том, что украинцы не хотят заканчивать войну и что-то нужно сделать, чтобы заставить их. Конечно, это была дезинформация. Это неправда. Россияне не хотят, и мы видим это сейчас, как и всегда видели. Но эта ситуация возникла, скорее всего, из-за отсутствия диалога [между США и Украиной]", – сказал украинский лидер.

Еще одна причина, по его мнению, – желание американцев показать россиянам, что они "находятся посередине", а не с Украиной. Зеленский подчеркнул, что американская команда не скрывала того факта, что хочет быть посредником, а не занимать чью-либо сторону.

"Мы сказали им: хорошо, если вы не на нашей стороне, то хотя бы оставайтесь посередине. Так что если россияне не примут полное прекращение огня, которое вы предложили, мы хотим увидеть дополнительные санкции. Они не должны быть в силе долго, как и пауза в нашем случае. Но вам нужно это продемонстрировать", – сказал Зеленский и отметил, что действительно ожидает, что США предпримут эти шаги.

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