Зеленский ответил, почему была пауза помощи от США и как это повлияло на Курскую операцию

По словам украинского лидера, США пытаются показать, что они находятся посредине, а не на чьей-то стороне

Владимир Зеленский (Фото: ОП)

Временная заморозка военной помощи Украине от США не повлияла на операцию Сил обороны в Курской области. Об этом в интервью Time рассказал президент Владимир Зеленский.

Он отметил, что любая приостановка или пауза в поддержке не приносит ничего хорошего Украине на поле боя. Однако приостановка военной помощи "не была достаточно долгой", чтобы оказать "фундаментальное влияние".

"В сети кто-то написал, что они могут отключить Starlink. Я не знаю, правда ли это. Но это было бы очень ощутимо, на мой взгляд. И, конечно, это подтолкнуло нас к поиску альтернатив. Мы работаем над этим. Я не хочу говорить об этом открыто, но мы это делаем", – сказал президент.

На вопрос о том, что могло побудить США пойти на такой шаг, Зеленский предположил, что Россия смогла повлиять на некоторых членов команды Белого дома.

"Их сигнал американцам был о том, что украинцы не хотят заканчивать войну и что-то нужно сделать, чтобы заставить их. Конечно, это была дезинформация. Это неправда. Россияне не хотят, и мы видим это сейчас, как и всегда видели. Но эта ситуация возникла, скорее всего, из-за отсутствия диалога [между США и Украиной]", – сказал украинский лидер.

Еще одна причина, по его мнению, – желание американцев показать россиянам, что они "находятся посередине", а не с Украиной. Зеленский подчеркнул, что американская команда не скрывала того факта, что хочет быть посредником, а не занимать чью-либо сторону.

"Мы сказали им: хорошо, если вы не на нашей стороне, то хотя бы оставайтесь посередине. Так что если россияне не примут полное прекращение огня, которое вы предложили, мы хотим увидеть дополнительные санкции. Они не должны быть в силе долго, как и пауза в нашем случае. Но вам нужно это продемонстрировать", – сказал Зеленский и отметил, что действительно ожидает, что США предпримут эти шаги.

Трамп приостановил всю военную помощь США для Украины после ссоры с Зеленским в Овальном кабинете 28 февраля. В Польше заявили, что Штаты приостановили помощь без консультаций с союзниками.

5 марта директор ЦРУ Рэтклифф официально сообщил об остановке передачи Украине разведывательных данных США.

6 марта Келлог заявил, что Украине хватит оружия, чтобы продержаться до лета, и отметил, что речь идет о паузе в помощи, а не о завершении поддержки от Штатов.

11 марта сообщалось, что США отменяют паузу на обмен разведданными с Украиной и возобновляют помощь. Это позже подтвердили в Польше и в США.