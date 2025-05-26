В Белгородской области взорвался поезд: он наехал на взрывчатку, движение остановлено
Вечером 25 мая в Новооскольском округе Белгородской области России взорвался поезд – он наехал на взрывное устройство. Об этом сообщил губернатор области Вячеслав Гладков.
По словам российского чиновника, взрывчатка была заложена под рельсами. В результате произошел взрыв, пострадавших вроде бы нет.
Гладков добавил, что в результате инцидента повреждена контактная сеть железнодорожного пути, движение поездов приостановлено.
Впоследствии "Юго-восточная железная дорога" сообщила, что на месте взрыва ведутся восстановительные работы. Отмечают, что схождения подвижного состава не было.
"На Юго-Западной железной дороге был сформирован оперативный штаб по ликвидации последствий инцидента", – говорится в сообщении железной дороги.
На месте также работали правоохранительные органы.
В результате взрыва также были задержаны несколько поездов – пригородный №6715 Старый Оскол – Валуйки, пассажирский №392 Валуйки – Курск.
По данным пропагандистского канала Shot, взрыв произошел около 19:00. В результате на пути упала опора ЛЭП и повредила контактную сеть железнодорожных путей.
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