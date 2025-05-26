В Белгородской области взорвался поезд: он наехал на взрывчатку, движение остановлено

В результате взрыва пострадавших якобы нет, утверждает российский губернатор

Иллюстративное фото (Фото: пропагандистские медиа)

Вечером 25 мая в Новооскольском округе Белгородской области России взорвался поезд – он наехал на взрывное устройство. Об этом сообщил губернатор области Вячеслав Гладков.

По словам российского чиновника, взрывчатка была заложена под рельсами. В результате произошел взрыв, пострадавших вроде бы нет.

Гладков добавил, что в результате инцидента повреждена контактная сеть железнодорожного пути, движение поездов приостановлено.

Впоследствии "Юго-восточная железная дорога" сообщила, что на месте взрыва ведутся восстановительные работы. Отмечают, что схождения подвижного состава не было.

"На Юго-Западной железной дороге был сформирован оперативный штаб по ликвидации последствий инцидента", – говорится в сообщении железной дороги.

На месте также работали правоохранительные органы.

В результате взрыва также были задержаны несколько поездов – пригородный №6715 Старый Оскол – Валуйки, пассажирский №392 Валуйки – Курск.

По данным пропагандистского канала Shot, взрыв произошел около 19:00. В результате на пути упала опора ЛЭП и повредила контактную сеть железнодорожных путей.

В январе 2025 года в Санкт-Петербурге был уничтожен локомотив, который россияне использовали для перевозки военных грузов.

25 мая ГУР сообщило, что украинские ударные беспилотники попали в российский грузовой поезд, перевозивший горючее на временно оккупированной территории Запорожской области.