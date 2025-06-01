В России рухнули два моста, погибли по меньшей мере семь человек – фото видео
В ночь на 1 июня в Брянской и Курской областях произошло разрушение двух мостов. В Брянщине автомобильный мост свалился на пассажирский поезд, погибли по меньшей мере семь человек. В Курщине авария произошла на железнодорожном мосту во время движения грузового поезда, предварительно без погибших. Об этом сообщают губернаторы областей и российские пропагандисты.
В Брянской области, по данным губернатора Александра Богомаза, инцидент "с участием пассажирского поезда и автомобилей" произошел в районе поселка Выгоничи во время следования поезда Климов – Москва.
Как сообщили в пресс-службе Московской железной дороги, "произошло схождение локомотива и вагонов из-за обрушения автомобильного моста в результате незаконного вмешательства в деятельность транспорта".
Богомаз заявил, что мост был взорван.
По состоянию на утро известно о семи погибших и 66 пострадавших, 47 из которых были госпитализированы.
В Курской области, по данным временного исполняющего обязанности губернатора Александра Хинштейна, авария произошла в Железногорском районе во время движения грузового локомотива. Из-за обрушения моста часть поезда упала на автомобильную дорогу под мостом.
Произошло возгорание тепловоза. Предварительно в результате аварии пострадал один из машинистов.
Глава области сообщил, что причина обрушения моста еще не установлена.
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