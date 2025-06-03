ВСУ захватили ротный опорный пункт россиян, он прикрывал важное направление под Курском

Бойцы 225 отдельного штурмового полка Вооруженных Сил Украины вместе с другими подразделениями захватили ротный опорный пункт российских войск в Курской области. Соответствующее видео опубликовали в Telegram.

По словам военных, этот ротный опорный пункт прикрывал важное направление и был хорошо подготовлен к круговой обороне: блиндажи, тротуары, огневые точки.

Несколько дней по нему работала украинская артиллерия и FPV-дроны, дальше зашла пехота.

"На видео – финальная стадия: штурмовики 225 обвиняют в укреплении гранатами, взрывчаткой, даже ТМ-ками, добивают оборону и берут позицию под контроль", – заявили бойцы.

21 мая Генштаб опроверг заявления представителей России, что в Курской области якобы закончились боевые действия.

25 мая состоялся третий завершающий этап крупного обмена пленными между Украиной и Россией, о котором договорились в Стамбуле. В ГУР сообщили, что ведется работа над новыми обменами.

В ночь на 1 июня в Брянской и Курской областях произошло разрушение двух мостов. В Брянской области автомобильный мост свалился на пассажирский поезд. В Курской области авария произошла на железнодорожном мосту во время движения грузового поезда.