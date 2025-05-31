Десантники ВСУ взяли в плен десять российских военных на Курском направлении – видео
Украинские десантники совместно со смежными подразделениями захватили десять российских военнослужащих на Курском направлении. Об этом сообщает Командование Десантно-штурмовых войск Вооруженных сил Украины.
В своих подразделениях на территории России к российским оккупантов применялось негуманное обращение, психологическое давление и угрозы.
Пленным оказали необходимую медицинскую и психологическую помощь. В дальнейшем они могут быть использованы для дальнейшего обмена на украинских военных, находящихся в российском плену.
Ранее Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины сообщал, что больше всего российских пленных Силам обороны удалось взять во время Курской операции.
По словам военных, наиболее результативной для пополнения обменного фонда стала Курская наступательная операция: в период с 6 августа 2024 года по 25 мая 2025 года украинские военные взяли в плен 971 захватчика на этом направлении.
- 21 мая Генштаб опроверг заявления представителей России, что в Курщине якобы закончились боевые действия.
- 25 мая состоялся третий завершающий этап крупного обмена пленными между Украиной и Россией, о котором договорились в Стамбуле. В ГУР сообщили, что ведется работа над новыми обменами.