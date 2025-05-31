Украинские десантники совместно со смежными подразделениями захватили десять российских военнослужащих на Курском направлении. Об этом сообщает Командование Десантно-штурмовых войск Вооруженных сил Украины.

В своих подразделениях на территории России к российским оккупантов применялось негуманное обращение, психологическое давление и угрозы.

Пленным оказали необходимую медицинскую и психологическую помощь. В дальнейшем они могут быть использованы для дальнейшего обмена на украинских военных, находящихся в российском плену.

Ранее Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины сообщал, что больше всего российских пленных Силам обороны удалось взять во время Курской операции.

По словам военных, наиболее результативной для пополнения обменного фонда стала Курская наступательная операция: в период с 6 августа 2024 года по 25 мая 2025 года украинские военные взяли в плен 971 захватчика на этом направлении.