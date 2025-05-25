С августа 2024 года украинские военные взяли в плен 971 захватчика на этом направлении

Иллюстративное фото: ВСУ

Больше всего российских пленных Силам обороны удалось взять во время Курской операции. Об этом сообщил Генеральный штаб ВСУ.

"Для освобождения наших людей из вражеских застенков Силы обороны неустанно наполняют "обменный фонд" российскими солдатами и офицерами", – отметили в публикации.

По словам военных, наиболее результативной для пополнения обменного фонда стала Курская наступательная операция: в период с 6 августа 2024 года по 25 мая 2025-го украинские военные взяли в плен 971 захватчика на этом направлении.

Генштаб отметил, что Силы обороны и дальше продолжают вести активные действия на территории Курской области.