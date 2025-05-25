Найбільше російських полонених Силам оборони вдалося взяти під час Курської операції – Генштаб

З серпня 2024 року українські військові взяли в полон 971 загарбника на цьому напрямку

Ілюстративне фото: ЗСУ

Найбільше російських полонених Силам оборони вдалося взяти під час Курської операції. Про це повідомив Генеральний штаб ЗСУ.

"Для звільнення наших людей з ворожих катівень Сили оборони невпинно наповнюють "обмінний фонд" російськими солдатами та офіцерами", – зазначили у дописі.

За словами військових, найбільш результативною для поповнення обмінного фонду стала Курська наступальна операція: у період з 6 серпня 2024 року по 25 травня 2025 року українські військові взяли в полон 971 загарбника на цьому напрямку.

Генштаб зазначив, що Сили оборони і надалі продовжують вести активні дії на території Курської області.