Найбільше російських полонених Силам оборони вдалося взяти під час Курської операції – Генштаб
Найбільше російських полонених Силам оборони вдалося взяти під час Курської операції. Про це повідомив Генеральний штаб ЗСУ.
"Для звільнення наших людей з ворожих катівень Сили оборони невпинно наповнюють "обмінний фонд" російськими солдатами та офіцерами", – зазначили у дописі.
За словами військових, найбільш результативною для поповнення обмінного фонду стала Курська наступальна операція: у період з 6 серпня 2024 року по 25 травня 2025 року українські військові взяли в полон 971 загарбника на цьому напрямку.
Генштаб зазначив, що Сили оборони і надалі продовжують вести активні дії на території Курської області.
- 21 травня Генштаб спростував заяви представників Росії, що на Курщині нібито закінчились бойові дії.
- 25 травня відбувся третій завершальний етап великого обміну полоненими між Україною та Росією, про який домовились у Стамбулі. У ГУР повідомили, що ведеться робота над новими обмінами.