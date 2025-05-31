Українські десантники спільно з суміжними підрозділами захопили десять російських військовослужбовців на Курському напрямку. Про це повідомляє Командування Десантно-штурмових військ Збройних Сил України.

У своїх підрозділах на території Росії до російських окупантів застосовувалось негуманне поводження, психологічний тиск та погрози.

Полоненим надали необхідну медичну та психологічну допомогу. Надалі їх можуть використати для подальшого обміну на українських військових, які перебувають у російському полоні.

Раніше Генеральний штаб Збройних Сил України повідомляв, що найбільше російських полонених Силам оборони вдалося взяти під час Курської операції.

За словами військових, найбільш результативною для поповнення обмінного фонду стала Курська наступальна операція: у період із 6 серпня 2024 року до 25 травня 2025 року українські військові взяли в полон 971 загарбника на цьому напрямку.