Силы обороны понемногу отталкивают оккупантов в Сумской области – Зеленский

Владимир Зеленский (Фото: Офис президента)

Украинские защитники "понемногу отталкивают" российские силы в Сумской области. Об этом, после доклада главнокомандующего ВСУ Александра Сырского, сообщил президент Владимир Зеленский.

"Был сегодня доклад главкома Сырского – фронт и прежде всего Покровское направление, Курская операция, приграничье Сумщины. Наши подразделения на Сумщине понемногу отталкивают оккупанта. Спасибо вам! Спасибо каждому нашему солдату, сержанту и офицеру за этот результат. Каждому подразделению", – рассказал глава государства.

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Украинский аналитический проект Deepstate фиксирует ситуацию так: РФ оккупировала 196,97 квадратных километров на севере области и контролирует небольшие участки украинской территории восточнее (по 0,67 км кв и 3,11 км кв соответственно). Совокупная серая зона в области составляет 55,34 км.

Карта: Deepstate

Последнее изменение на карте эксперты зафиксировали 9 июня возле Юнаковки – тогда захватчики увеличили зону оккупации на 7,4 км кв и взяли от контроля часть автодороги Н07 к западу от населенного пункта. Изменения на карте Deepstate появляются с задержкой.

Карта: Deepstate

Карта: Deepstate

Расстояние от линии фронта до Сум – около 18 километров. Это дальность, в которую способна стрелять российская ствольная артиллерия и ракетные системы залпового огня. Из последних РФ уже наносила удар по городу 3 июня, погибло шесть человек.