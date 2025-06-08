Сейчас нет оснований для эвакуации из Сум – ОВА

Сумы (Иллюстративное фото: Depositphotos)

Сейчас нет оснований для эвакуации из Сум, сообщил руководитель обладминистрации Олег Григоров.

"Оснований для эвакуации из города Сумы сейчас нет. [...] В последнее время в медиа и Telegram-каналах распространяются эмоциональные заявления разных людей относительно ситуации в области безопасности. Призываю ориентироваться исключительно на официальные источники", – написал чиновник.

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По его словам, областные власти находятся в постоянной координации с военным командованием.

В то же время продолжается эвакуация гражданских из приграничных районов, которые систематически обстреливаются. За прошедшую неделю на более безопасные территории выехали почти 900 человек, отметил Григоров.

Военную ситуацию в пограничной зоне он охарактеризовал как "напряженную, но под контролем" военных. По словам чиновника, самые интенсивные бои происходят рядом с границей, в частности в Юнаковской и Хотинской общинах.

"Военные действуют слаженно, держат рубежи и сдерживают попытки противника продвинуться вглубь области [...] Враг пытается расширить зону активных боевых действий, действует малыми группами, однако наши защитники не дают ему закрепиться. Получаем запросы от подразделений, которые держат оборону на Сумском направлении, и обеспечиваем их необходимым", – рассказал чиновник.

Украинский OSINT-проект Deepstate фиксирует ситуацию так: расстояние от Сум до линии фронта – около 18 километров по прямой, от Хотени, центра одноименной общины, – 5 км, небольшая часть Юнаковки обозначена как оккупированная.

По данным аналитиков, на этом направлении захватчики контролируют 189,5 кв. км. На двух других участках границы – 0,67 кв. км и 3,11 кв. км.

Юнаковка – белая отметка, обведенная красным; на границе, обведенные так же, – небольшие территории, оккупированные РФ (Карта: Deepstate)

Бои в Сумском пограничье продолжались в течение последних месяцев. 26 мая власти впервые сообщили об оккупации четырех населенных пунктов области – тогда захватчики контролировали 62,6 кв. км.

28 мая президент Зеленский сообщил, что россияне сконцентрировали около 50 000 военнослужащих на Сумском направлении.

4 июня глава государства сообщил, что Россия сначала планировала широкомасштабное наступление на Сумскую область, однако реализовать свои замыслы не смогла из-за нехватки сил.