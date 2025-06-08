Наразі немає підстав для евакуації із Сум – ОВА

Суми (Ілюстративне фото: Depositphotos)

Зараз немає підстав для евакуації із Сум, повідомив керівник обладміністрації Олег Григоров.

"Підстав для евакуації з міста Суми наразі немає. [...] Останнім часом у медіа та Telegram-каналах ширяться емоційні заяви різних людей щодо безпекової ситуації в області. Закликаю орієнтуватися виключно на офіційні джерела", – написав посадовець.

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За його словами, обласна влада перебуває у постійній координації з військовим командуванням.

Водночас продовжується евакуація цивільних із прикордонних районів, які систематично обстрілюються. За минулий тиждень на безпечніші території виїхали майже 900 людей, зазначив Григоров.

Військову ситуацію у прикордонні він схарактеризував як "напружену, але під контролем" військових. За словами чиновника, найінтенсивніші бої відбуваються поряд із кордоном, зокрема у Юнаківській та Хотінській громадах.

"Військові діють злагоджено, тримають рубежі та стримують спроби противника просунутися вглиб області [...] Ворог намагається розширити зону активних бойових дій, діє малими групами, однак наші захисники не дають йому закріпитися. Отримуємо запити від підрозділів, які тримають оборону на Сумському напрямку, і забезпечуємо їх необхідним", – розповів чиновник.

Український OSINT-проєкт Deepstate фіксує ситуацію так: відстань від Сум до лінії фронту – близько 18 кілометрів прямою, від Хотіні, центру однойменної громади, – 5 км, невелика частина Юнаківки позначена як окупована.

За даними аналітиків, на цьому напрямку загарбники контролюють 189,5 кв. км. На двох інших ділянках кордону – 0,67 кв. км та 3,11 кв. км.

Юнаківка – біла позначка, обведена червоним; на кордоні, обведене так само, – невеликі території, окуповані РФ (Мапа: Deepstate)

Бої у Сумському прикордонні тривали впродовж останніх місяців. 26 травня влада вперше повідомила про окупацію чотирьох населених пунктів області – тоді загарбники контролювали 62,6 кв. км.

28 травня президент Зеленський повідомив, що росіяни сконцентрували близько 50 000 військовослужбовців на Сумському напрямку.

4 червня глава держави повідомив, що Росія спершу планувала широкомасштабний наступ на Сумську область, однак реалізувати свої задуми не змогла через нестачу сил.