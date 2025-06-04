Зеленський про наступ на Сумщині: Росія звузила свої цілі через нестачу сил

Росіяни йшли б швидшою хвилею, тому що їх операція – окупація Сумщини та Харківщини, зазначив Зеленський

Володимир Зеленський (Фото: Офіс президента)

Росія спершу планувала широкомасштабний наступ на Сумську область, однак реалізувати свої задуми не змогла через нестачу сил. Про це заявив президент України Володимир Зеленський на пресконференції.

Президент заявив, що спочатку окупанти мали намір наступати вздовж всієї лінії фронту, але згодом звузили свої цілі, зосередившись на Сумщині та містах за 30–40 км від кордону.

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"Потім вони зменшили це до 7–10 км, бо зрозуміли, що у них не вистачає сил. Повірте, хороших причин там немає, у них просто не вистачає сил. Вистачало б – вони б пішли далі", – сказав глава держави.

Зеленський зазначив, що наступ на Сумщину не був сюрпризом для України.

"... військові знають, що їм робити, роблять все, що можуть. Росіяни, це їхня була історія, я розказував чесно, який із напрямків вони оберуть головним. Це ще було, коли ми почали Курський напрямок. Ми вважали, що вони почнуть саме з Сум, але було й розуміння про схід, Запоріжжя і Харків", – зазначив президент.

За його словами, наступ на Сумську область був запланований із самого початку як частина широкої операції окупантів.

"Вони будуть це робити, і там в Сумах успіху у них немає. На жаль, є сіра зона, зруйновані деякі села. Не те щоб в один день, достатньо довгий процес. Росіяни цим займаються, українські війська це знають і борються з цим. Вони б йшли швидшою хвилею, тому що це їх операція – окупація Сумщини, Харківщини, це їхнє бажання", – підкреслив Зеленський.