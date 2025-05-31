На Сумщині оголосили евакуацію ще 11 населених пунктів
Начальник Сумської обласної військової адміністрації Олег Григоров підписав розпорядження про обов’язкову евакуацію жителів ще 11 населених пунктів Сумського району. Про це повідомляє військова адміністрація.
Рішення ухвалене з огляду на постійну загрозу життю цивільного населення внаслідок обстрілів прикордонних громад.
Евакуація проводиться з таких населених пунктів:
← Горобівка (Річківська сільська громада);
← Штанівка, Воронівка, Янченки (Білопільська міська громада);
← Цимбалівка, Шкуратівка (Ворожбянська міська громада);
← Кровне, Миколаївка, Руднівка, Спаське, Капітанівка (Миколаївська сільська громада).
Місцева влада наголошує, що залишатися в зоні постійної небезпеки – це пряма загроза життю та здоров’ю. Усім, хто потребує допомоги з евакуацією, надають транспорт, гуманітарну допомогу, тимчасове житло та соціальні виплати.
Для координації діє евакуаційний штаб Сумського району – телефон: 050 650 70 83.
Станом на сьогодні в Сумській області під обов’язкову евакуацію підпадають вже213 населених пунктів.
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