На Сумщині оголосили евакуацію ще 11 населених пунктів

Причиною є постійна загроза обстрілів із боку російських військ по прикордонних громадах

Ілюстративне фото (Фото: Сумська ОВА)

Начальник Сумської обласної військової адміністрації Олег Григоров підписав розпорядження про обов’язкову евакуацію жителів ще 11 населених пунктів Сумського району. Про це повідомляє військова адміністрація.

Рішення ухвалене з огляду на постійну загрозу життю цивільного населення внаслідок обстрілів прикордонних громад.

Евакуація проводиться з таких населених пунктів:

← Горобівка (Річківська сільська громада);

← Штанівка, Воронівка, Янченки (Білопільська міська громада);

← Цимбалівка, Шкуратівка (Ворожбянська міська громада);

← Кровне, Миколаївка, Руднівка, Спаське, Капітанівка (Миколаївська сільська громада).

Місцева влада наголошує, що залишатися в зоні постійної небезпеки – це пряма загроза життю та здоров’ю. Усім, хто потребує допомоги з евакуацією, надають транспорт, гуманітарну допомогу, тимчасове житло та соціальні виплати.

Для координації діє евакуаційний штаб Сумського району – телефон: 050 650 70 83.

Станом на сьогодні в Сумській області під обов’язкову евакуацію підпадають вже213 населених пунктів.