В Сумской области объявили эвакуацию еще 11 населенных пунктов

Причина – постоянная угроза обстрелов со стороны российских войск по приграничным общинам

Иллюстративное фото (Фото: Сумская ОВА)

Начальник Сумской областной военной администрации Олег Григоров подписал распоряжение об обязательной эвакуации жителей еще 11 населенных пунктов Сумского района. Об этом сообщает военная администрация.

Решение принято с учетом постоянной угрозы жизни гражданского населения в результате обстрелов пограничных общин.

Эвакуация проводится из следующих населенных пунктов:

← Воробьевка (Речковская сельская община);

← Штановка, Вороновка, Янченки (Белопольская городская община);

← Цымбаловка, Шкуратовка (Ворожбянская городская община);

← Кровное, Николаевка, Рудновка, Спасское, Капитановка (Николаевская сельская община).

Местные власти подчеркивают, что оставаться в зоне постоянной опасности – это прямая угроза жизни и здоровью. Всем, кто нуждается в помощи с эвакуацией, предоставляют транспорт, гуманитарную помощь, временное жилье и социальные выплаты.

Для координации действует эвакуационный штаб Сумского района: 050 650 70 83.

По состоянию на сегодня в Сумской области под обязательную эвакуацию подпадают уже 213 населенных пунктов.