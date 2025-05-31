В Сумской области объявили эвакуацию еще 11 населенных пунктов
Начальник Сумской областной военной администрации Олег Григоров подписал распоряжение об обязательной эвакуации жителей еще 11 населенных пунктов Сумского района. Об этом сообщает военная администрация.
Решение принято с учетом постоянной угрозы жизни гражданского населения в результате обстрелов пограничных общин.
Эвакуация проводится из следующих населенных пунктов:
← Воробьевка (Речковская сельская община);
← Штановка, Вороновка, Янченки (Белопольская городская община);
← Цымбаловка, Шкуратовка (Ворожбянская городская община);
← Кровное, Николаевка, Рудновка, Спасское, Капитановка (Николаевская сельская община).
Местные власти подчеркивают, что оставаться в зоне постоянной опасности – это прямая угроза жизни и здоровью. Всем, кто нуждается в помощи с эвакуацией, предоставляют транспорт, гуманитарную помощь, временное жилье и социальные выплаты.
Для координации действует эвакуационный штаб Сумского района: 050 650 70 83.
По состоянию на сегодня в Сумской области под обязательную эвакуацию подпадают уже 213 населенных пунктов.
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