Окупанти контролюють чотири населені пункти Сумщини, там немає цивільних – ОВА

Російський окупант (Ілюстративне фото: ресурс загарбників)

Росіяни контролюють чотири населені пункти на території Сумщини. Загрози для цивільних немає, бо вони були евакуйовані, повідомив глава обладміністрації Олег Григоров.

За його словами, на сьогодні на території Сумщини під контролем РФ перебувають населені пункти Новеньке і Басівка Юнаківської громади та Веселівка й Журавка Хотінської громади.

"Мешканці цих сіл були давно евакуйовані, загрози для цивільного населення там немає", – зауважив Григоров.

Чиновник зазначив, що загарбники продовжують спроби просуватися, аби створити так звану буферну зону – бойові дії тривають на околицях села Водолаги та поблизу Володимирівки, Біловодів, Костянтинівки та Кіндратівки Хотінської громади, а також на околицях Локні Юнаківської громади.

"Сили оборони України та усі складові сил оборони тримають ситуацію під контролем, завдаючи ворогу точних вогневих уражень. Наші захисники рішуче відбивають атаки противника та не дозволяють йому просуватися вглиб території Сумщини", – зауважив глава ОВА.

Так ситуацію фіксує український аналітичний проєкт Deepstate: окуповано 62,6 квадратного кілометра, сіра зона – майже 37 км кв.

Мапа: Deepstate (Червоним кольором – контролюється РФ, синім – поблизу населених пунктів йдуть бої)

Слід наголосити, що ця окупація не відбулась одномоментно: на початку квітня 2025 року РФ заявляла про нібито окупацію Басівки, Україна спростовувала це. Донедавна Deepstate фіксував територію як сіру зону, але 24 травня повідомив, що окупантам вдалося закріпитися. Нова заява Григорова – перше офіційне підтвердження цього від української влади.

"Силам оборони вдалося дещо стабілізувати різке просування в глибину Сумщини, а екіпажі щодня і щоночі знищують піхоту, яка лізе, як сарана, намагаючись, хоч і з великими втратами, зайняти ще території, адже після витіснення нас з Курщини у них у планах було створення "буферної зони" на Сумщині, що цілком логічно і очікувано в даному сценарії розвитку подій", – описували ситуацію аналітики з Deepstate.

26 травня речник Держприкордонслужби Демченко повідомив, що у Сумській області російські загарбники розширюють напрямки заходу малих штурмових груп.