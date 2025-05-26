Інформація про перекидання 50 000 військових РФ у Харківську область частково правдива – ЦПД

У Росії немає сил розвивати наступ на сам Харків, йдеться про прикордоння

Війна в Україні (Ілюстративне фото: Генштаб ЗСУ)

Інформація про перекидання 50 000 військових Росії на Харківський напрямок лише частково відповідає дійсності. Ворог справді підтягнув певні резерви у Бєлгородську область, повідомив у коментарі LIGA.net керівник Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко.

Він прокоментував повідомлення The Military Watch Magazine від 25 травня щодо перекидання додаткових сил саме з Курського напрямку задля можливої підготовки до наступу на Харків. Зокрема, йдеться про "елітні повітряно-десантні підрозділи".

За словами Коваленка, про наступ на Харків не йдеться.

"Про наступ на Харків – перебільшено. Недостатньо ні сил, ні засобів. Мова про прикордоння", – зазначив він.

Начальник штабу 13 оперативної бригади ЗСУ Андрій Помагайбус у коментарі The Military Watch Magazine заявив, що з боку росіян нібито йде явна підготовка до активних штурмових дій.

"Противник намагається підтягнути особовий склад ближче до лінії бойового дотику та провести хоч якісь штурмові дії", – сказав він.

Також журнал зазначив, що ймовірним головним чинником передислокації російських військ стане значне розгортання солдатів Північної Кореї у Курську.