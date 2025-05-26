Інформація про перекидання 50 000 військових РФ у Харківську область частково правдива – ЦПД
Інформація про перекидання 50 000 військових Росії на Харківський напрямок лише частково відповідає дійсності. Ворог справді підтягнув певні резерви у Бєлгородську область, повідомив у коментарі LIGA.net керівник Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко.
Він прокоментував повідомлення The Military Watch Magazine від 25 травня щодо перекидання додаткових сил саме з Курського напрямку задля можливої підготовки до наступу на Харків. Зокрема, йдеться про "елітні повітряно-десантні підрозділи".
За словами Коваленка, про наступ на Харків не йдеться.
"Про наступ на Харків – перебільшено. Недостатньо ні сил, ні засобів. Мова про прикордоння", – зазначив він.
Начальник штабу 13 оперативної бригади ЗСУ Андрій Помагайбус у коментарі The Military Watch Magazine заявив, що з боку росіян нібито йде явна підготовка до активних штурмових дій.
"Противник намагається підтягнути особовий склад ближче до лінії бойового дотику та провести хоч якісь штурмові дії", – сказав він.
Також журнал зазначив, що ймовірним головним чинником передислокації російських військ стане значне розгортання солдатів Північної Кореї у Курську.
- 15 травня Зеленський заявив, що росіяни перебувають у постійному наступі вже кілька місяців.
- 21 травня Дніпропетровська ОВА спростувала повідомлення, що війська РФ вийшли на кордони області.