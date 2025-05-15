Зеленський заявив, що росіяни вже кілька місяців перебувають у постійному наступі
Росія кілька місяців тому розпочала наступальні дії на всіх напрямках на фронті. Про це повідомив президент Володимир Зеленський на пресконференції в Анкарі.
Він передав слова військових, які кажуть, що ворог перебуває в постійному наступі. І відбувається це вже кілька місяців.
За словами Зеленського, основний напрямок для росіян був саме Сумський. Ворог зосередив там 67 000 військових.
"Ми робили відповідні кроки, щоб не дати їм об'єднатися. І тому вони працюють над тим, аби відновлюватись, перегруповуватись і робити цей наступ", – зазначив президент.
- 14 травня FT повідомило, що Росія, ймовірно, готується до масштабнішого наступу в Україні.
- 15 травня у ЗСУ пояснили, навіщо росіянам вихід на кордони Дніпропетровської та Запорізької областей.
- Також повідомлялося, що очікується посилення штурмів на двох напрямках під Запоріжжям.