FT: Росія, видається, готується до масштабнішого наступу в Україні
Російські окупанти (Ілюстративне фото: ЕРА)

Росія, ймовірно, готується до масштабнішого наступу на українські території. Про це пише Financial Times із посиланням на неназваних представників української розвідки.

Співрозмовники журналістів наголосили, що РФ перекидає сили до ключових гарячих точок на полі бою, замість того, щоб сигналізувати про свою готовність до мирних переговорів.

Також у FT навели дані OSINT-спільноти DeepState про те, що російські війська цього тижня захопили більше територій на сході Донецької області, зокрема навколо міст Покровськ і Торецьк, що є осередками бойових дій.

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