FT: Росія, видається, готується до масштабнішого наступу в Україні

Російські окупанти (Ілюстративне фото: ЕРА)

Росія, ймовірно, готується до масштабнішого наступу на українські території. Про це пише Financial Times із посиланням на неназваних представників української розвідки.

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Співрозмовники журналістів наголосили, що РФ перекидає сили до ключових гарячих точок на полі бою, замість того, щоб сигналізувати про свою готовність до мирних переговорів.

Також у FT навели дані OSINT-спільноти DeepState про те, що російські війська цього тижня захопили більше територій на сході Донецької області, зокрема навколо міст Покровськ і Торецьк, що є осередками бойових дій.