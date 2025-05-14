FT: Росія, видається, готується до масштабнішого наступу в Україні
Росія, ймовірно, готується до масштабнішого наступу на українські території. Про це пише Financial Times із посиланням на неназваних представників української розвідки.
Співрозмовники журналістів наголосили, що РФ перекидає сили до ключових гарячих точок на полі бою, замість того, щоб сигналізувати про свою готовність до мирних переговорів.
Також у FT навели дані OSINT-спільноти DeepState про те, що російські війська цього тижня захопили більше територій на сході Донецької області, зокрема навколо міст Покровськ і Торецьк, що є осередками бойових дій.
- У ніч проти 11 травня
Путінзапропонував Україні з 15 травня у Стамбулі відновити прямі переговори без попередніх умов.
- Зеленський заявив
, що спочатку Москва має погодитися на припинення вогню з 12 травня – потім Київ готовий зустрітися.
- Згодом Зеленський заявив, що готовий зустрітися з Путіним у Стамбулі й чекатиме його там.
- 13 травня глава ОП Єрмак провів телефонну розмову з Рубіо й нагадав, що Путін досі не підтвердив участь у переговорах у Стамбулі.