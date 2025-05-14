FT: Россия, кажется, готовится к более масштабному наступлению в Украине

Российские оккупанты (Иллюстративное фото: ЕРА)

Россия, вероятно, готовится к более масштабному наступлению на украинские территории. Об этом пишет Financial Times со ссылкой на неназванных представителей украинской разведки.

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Собеседники журналистов подчеркнули, что РФ перебрасывает силы в ключевые горячие точки на поле боя, вместо того, чтобы сигнализировать о своей готовности к мирным переговорам.

Также в FT привели данные OSINT-сообщества DeepState о том, что российские войска на этой неделе захватили больше территорий на востоке Донецкой области, в том числе вокруг городов Покровск и Торец, являющихся ячейками боевых действий.