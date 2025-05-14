FT: Россия, кажется, готовится к более масштабному наступлению в Украине
Россия, вероятно, готовится к более масштабному наступлению на украинские территории. Об этом пишет Financial Times со ссылкой на неназванных представителей украинской разведки.
Собеседники журналистов подчеркнули, что РФ перебрасывает силы в ключевые горячие точки на поле боя, вместо того, чтобы сигнализировать о своей готовности к мирным переговорам.
Также в FT привели данные OSINT-сообщества DeepState о том, что российские войска на этой неделе захватили больше территорий на востоке Донецкой области, в том числе вокруг городов Покровск и Торец, являющихся ячейками боевых действий.
- В ночь на 11 мая
Путинпредложил Украине с 15 мая в Стамбуле возобновить прямые переговоры без предварительных условий.
- Зеленский заявил
, что сначала Москва должна согласиться на прекращение огня с 12 мая – затем Киев готов встретиться.
- Впоследствии Зеленский заявил, что готов встретиться с Путиным в Стамбуле и будет ждать его там.
- 13 мая глава ОП Ермак провел телефонный разговор с Рубио и напомнил, что Путин до сих пор не подтвердил участие в переговорах в Стамбуле