Зеленский заявил, что россияне уже несколько месяцев находятся в постоянном наступлении
Россия несколько месяцев назад предприняла наступательные действия по всем направлениям на фронте. Об этом сообщил президент Владимир Зеленский на пресс-конференции в Анкаре.
Он передал слова военных, которые говорят, что враг находится в постоянном наступлении. И происходит это уже несколько месяцев.
По словам Зеленского, основное направление для россиян было именно Сумское. Враг сосредоточил там 67 000 военных.
"Мы предпринимали соответствующие шаги, чтобы не дать им объединиться. И потому они работают над тем, чтобы восстанавливаться, перегруппировываться и делать это наступление", – отметил президент.
- 14 мая FT сообщило, что Россия, вероятно, готовится к более масштабному наступлению в Украине.
- 15 мая в ВСУ объяснили, зачем россиянам выход на границы Днепропетровской и Запорожской областей.
- Также сообщалось, что ожидается усиление штурмов на двух направлениях под Запорожьем.