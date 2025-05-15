Зеленский заявил, что россияне уже несколько месяцев находятся в постоянном наступлении

Владимир Зеленский (Фото: EPA/MARTIN DIVISEK)

Россия несколько месяцев назад предприняла наступательные действия по всем направлениям на фронте. Об этом сообщил президент Владимир Зеленский на пресс-конференции в Анкаре.

Он передал слова военных, которые говорят, что враг находится в постоянном наступлении. И происходит это уже несколько месяцев.

По словам Зеленского, основное направление для россиян было именно Сумское. Враг сосредоточил там 67 000 военных.

"Мы предпринимали соответствующие шаги, чтобы не дать им объединиться. И потому они работают над тем, чтобы восстанавливаться, перегруппировываться и делать это наступление", – отметил президент.