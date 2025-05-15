ВСУ объяснили, зачем россиянам выход на границу Днепропетровской области

Российские оккупанты (Фото: пропагандистские медиа)

Российские войска активизировали попытки прорыва на южном направлении, чтобы выйти на административные границы Днепропетровской и Запорожской областей. Об этом в эфире телемарафона сообщил спикер Сил обороны юга Владислав Волошин.

Он отметил, что россиянам это продвижение нужно не только в политических целях, чтобы говорить, что "мы уже одной ногой стали в Днепропетровскую область".

Целью являются и логистические пути, которые идут с востока на юг Донецкой области, на Запорожскую область, а также попытки отрезать украинские силы, которые сейчас находятся в Донецкой области.

Эти цели россияне преследуют уже 9-10 месяцев – еще с тех пор, как были бои за Угледар, Великую Новоселку.

По его словам, на Новопавловском направлении (в сторону Днепропетровской области) в настоящее время наблюдается до 27 штурмовых действий в сутки.

"Там враг производит массированные штурмовые действия малыми группами пехоты с привлечением бронетехники и мотоциклетной техники", – уточнил Волошин.

Ожидается активизация боев на Гуляйпольском направлении, уже наблюдается определенная интенсификация и в районе Орехова.

Представитель ВСУ отметил, что россияне в основном применяют малые штурмовые группы. Были попытки наступать штурмовыми батальонами, но безуспешно.

29 апреля 2025 года глава Днепропетровской ОВА Лысак заявил, что в Синельниковском районе Днепропетровской области ввели принудительную эвакуацию детей с родителями с прифронтовых территорий.

14 мая в FT со ссылкой на собеседников в разведке писали, что Россия, вероятно, готовится к более масштабному наступлению на украинские территории.