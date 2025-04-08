У России не хватит ресурса для наступления на Запорожье – эксперт Кевлюк

Враг не смог захватить город при попытках наступать в прошлом году и в начале текущего

ВСУ (Иллюстративное фото: Генштаб)

Россиянам осталось до Запорожья 30 км, но у них нет ресурса преодолеть это расстояние. Об этом LIGA.net рассказал эксперт Центра оборонных стратегий Виктор Кевлюк.

По его словам, на этом направлении линия фронта остается статической, там создана большая сеть инженерных и минных заграждений. Кроме этого, прозрачная ровная степная местность способствует применению любых воздушных средств поражения.

Кевлюк отметил, что для преодоления линии обороны у россиян нет человеческого ресурса, оружия и техники.

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"И чтобы обеспечить быстрый маневр в глубине обороны, если ее удастся прорвать [также нет]. У нас это не получилось в 2023 году, у них – ни в 2024-м, ни в начале 2025-го", – подчеркнул он.