У Росії не вистачить ресурсу для наступу на Запоріжжя – експерт Кевлюк
Яна Порохня
Редактор новин LIGA.net
Євгенія Мазур
Спеціальний кореспондент LIGA.net
Росіянам залишилося до Запоріжжя 30 км, але в них немає ресурсу подолати цю відстань. Про це LIGA.net розповів експерт Центру оборонних стратегій Віктор Кевлюк.
За його словами, на цьому напрямку лінія фронту лишається статичною, там створено велику мережу інженерних та мінних загороджень. Окрім цього прозора рівна степова місцевість сприяє застосуванню будь-яких повітряних засобів ураження.
Кевлюк зазначив, що для подолання лінії оборони у росіян немає людського ресурсу, зброї та техніки.
"І щоб забезпечити швидкий маневр у глибині оборони, якщо її вдасться прорвати [також немає]. У нас це не вийшло у 2023 році, у них – ані у 2024-му, ані на початку 2025-го", – підкреслив він.
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