У Росії не вистачить ресурсу для наступу на Запоріжжя – експерт Кевлюк

Ворог не зміг захопити місто при спробах наступати минулого року та на початку поточного

ЗСУ (Ілюстративне фото: Генштаб)

Росіянам залишилося до Запоріжжя 30 км, але в них немає ресурсу подолати цю відстань. Про це LIGA.net розповів експерт Центру оборонних стратегій Віктор Кевлюк.

За його словами, на цьому напрямку лінія фронту лишається статичною, там створено велику мережу інженерних та мінних загороджень. Окрім цього прозора рівна степова місцевість сприяє застосуванню будь-яких повітряних засобів ураження.

Кевлюк зазначив, що для подолання лінії оборони у росіян немає людського ресурсу, зброї та техніки.

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"І щоб забезпечити швидкий маневр у глибині оборони, якщо її вдасться прорвати [також немає]. У нас це не вийшло у 2023 році, у них – ані у 2024-му, ані на початку 2025-го", – підкреслив він.