Путін підписав указ про примусову мобілізацію українців в окупації. МЗС висловило протест

31 березня 2025 року російський диктатор Путін підписав указ про "весняний призов" громадян РФ на військову службу в період із 1 квітня до 15 липня

Шеврон російських окупантів (Фото: ресурс пропагандистів РФ)

Міністерство закордонних справ висловлює рішучий протест проти примусової мобілізації українців на тимчасово окупованих територіях, зокрема в Криму, Севастополі, а також частинах Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей у рамках "весняного призову 2025". Про це йдеться у заяві, опублікованій на сайті зовнішньополітичного відомства.

"Російський "призов" на окупованих територіях грубо порушує міжнародне право, зокрема Женевську конвенцію про захист цивільного населення під час війни, відповідно до якої державі-окупанту забороняється примушувати осіб служити в її збройних або допоміжних силах, а також чинити тиск і вести пропаганду на користь добровільного вступу до армії", – наголосили у МЗС.

Українські дипломати закликали світ посилити політико-дипломатичний, санкційний та інші види тиску на Росію. Міністерство також звернулося до Міжнародного кримінального суду з проханням розслідувати цей воєнний злочин країни-агресора.

МЗС закликало громадян України на тимчасово окупованих територіях уникати російського "призову" та в разі примусової мобілізації покинути військові підрозділи, повернутися в Україну або виїхати до третіх країн. У разі залучення строковиків до агресії проти України відомство пропонує скористатися проєктом "Хочу жити" і добровільно скласти зброю.

Окремо міністерство звернулося до етнічних українців, які є громадянами Росії на Кубані, в Стародубщині та інших регіонах, з проханням не брати участі в агресії проти України та згадати свій родовід і коріння.