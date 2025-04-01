Путин подписал указ о принудительной мобилизации украинцев в оккупации. МИД отреагировал

31 марта 2025 года российский диктатор Путин подписал указ о "весеннем призыве" граждан РФ на военную службу в период с 1 апреля по 15 июля

Шеврон российских оккупантов (Фото: ресурс пропагандистов РФ)

Министерство иностранных дел выражает решительный протест против принудительной мобилизации украинцев на временно оккупированных территориях, в частности, в Крыму, Севастополе, а также частях Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей в рамках "весеннего призыва 2025". Об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте внешнеполитического ведомства.

"Российский "призыв" на оккупированных территориях грубо нарушает международное право, в частности Женевскую конвенцию о защите гражданского населения во время войны, согласно которой государству-оккупанту запрещается принуждать лиц служить в его вооруженных или вспомогательных силах, а также оказывать давление и вести пропаганду в пользу добровольного вступления".

Украинские дипломаты призвали мир усилить политико-дипломатическое, санкционное и другие виды давления на Россию. Министерство также обратилось в Международный уголовный суд с просьбой расследовать это военное преступление страны-агрессора.

МИД призвал граждан Украины на временно оккупированных территориях избегать российского "призыва" и в случае принудительной мобилизации покинуть военные подразделения, вернуться в Украину или уехать в третьи страны. В случае привлечения срочников к агрессии против Украины ведомство предлагает воспользоваться проектом "Хочу жить" и добровольно сложить оружие.

Отдельно министерство обратилось к этническим украинцам, которые являются гражданами России на Кубани, в Стародубском районе и других регионах, с просьбой не участвовать в агрессии против Украины и вспомнить свою родословную и корни.