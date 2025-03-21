МИД назвало "ничтожным актом" указ Путина о принудительном выселении украинцев

Россия продолжает репрессивные практики Советского Союза и нарушает взятые на себя международные обязательства, отметили в МИД

Георгий Тихий (Фото: МИД)

Указ российского диктатора Владимира Путина, предусматривающий принудительную депортацию граждан Украины, находящихся на временно оккупированных территориях и в РФ, — "ничтожный акт", являющийся очередным актом российской кампании по дискриминации и преследованиям украинцев. Так спикер Министерства иностранных дел Георгий Тихий отреагировал на брифинге на указ диктатора РФ от 20 марта.

Он заявил, что это не первый подобный документ. По словам Тихого, он предусматривает принудительное выселение граждан Украины, находящихся на временно оккупированных территориях и в России без так называемых "законных оснований".

"Мы считаем, что это ничтожный акт. Он является очередным шагом в российской кампании по дискриминации, преследованиям и принудительному вытеснению граждан Украины из родной земли или принуждению их к обретению статуса иностранца", — сказал спикер МИД.

Он добавил, что РФ продолжает нарушать основополагающие нормы международного права. В частности, этим указом Москва нарушает минимум три международно-правовых документа.

"Мы подчеркиваем, что эти системные депортации и преследования – это часть российской политики геноцида против украинского народа", — подчеркнул Тихий, добавив, что конвенция о геноциде четко определяет, что принудительное перемещение населения – это попытка уничтожить национальную группу.

Спикер МИД напомнил, что Кремль исторически использовал массовые депортации как средство уничтожения национальной идентичности разных народов, в том числе украинцев.

По его словам, Россия продолжает репрессивные практики Советского Союза и нарушает взятые на себя международные обязательства. Кроме того, указ диктатора РФ противоречит заявлениям Москвы о готовности к мирному урегулированию и подрывает инициативы по установлению мира.

Украина обратилась к международным институтам и своим партнерам с призывом осудить акт нарушения международного права со стороны России и усилить санкционное давление. Также Украина обращается в Международный уголовный суд с требованием принять во внимание этот указ как дополнительное доказательство военных преступлений руководства России.

Путин подписал указ, которым обязывает граждан Украины, находящихся в России без законных оснований покинуть страну или до 10 сентября "урегулировать свое правовое положение", то есть получить российский паспорт. Это также касается временно оккупированных территорий.

В сентябре 2022 года российские оккупанты организовали "референдумы" о присоединении временно оккупированных территорий Украины к России. Эти "референдумы" прошли с 23 по 27 сентября на захваченных частях Луганской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областей.

В октябре того же года Зеленский издал указ о ничтожности подписанных российским диктатором "актов", нарушающих суверенитет и территориальную целостность Украины.