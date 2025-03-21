Не изменится отношение к людям в оккупации, которых заставили взять паспорта России – МИД

Для государства "любые бумажки", которые выдают оккупанты, ничтожны и не меняют факта, что оно рассматривает украинцев в оккупации как своих граждан

Георгий Тихий (Фото: МИД)

Украина не изменит своего отношения к своим гражданам на временно оккупированных территориях, которые захватчики заставляют брать паспорта РФ. Государство призывает действовать исходя из собственной безопасности, а лучшим решением называет выезд на подконтрольные территории. Об этом во время брифинга заявил спикер Министерства иностранных дел Георгий Тихий.

Ведомство призывает находящихся в оккупации украинцев использовать "все возможности" для возвращения на территорию, контролируемую украинским правительством.

"Если у них такая возможность, то мы просим их рассмотреть такой выезд с оккупированных территорий, учитывая эти геноцидные политики российского режима [с принудительной паспортизацией и депортацией украинцев]", – отметил Тихий.

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Также он обратился к таким гражданам: "Мы, во-первых, помним о вас, боремся за вас, мы знаем о вас, знаем о людях, хранящих Украину в сердце, несмотря ни на что, даже на условия российской оккупации".

Во-вторых, добавил чиновник, Украина призывает людей в оккупации действовать исходя из собственной безопасности, и государство "прекрасно понимает, в каких условиях вы сегодня находитесь".

Для Украины "любые бумажки", которые выдают оккупанты, являются ничтожными и не меняют факта, что государство рассматривает украинцев в оккупации как своих граждан, отметил спикер.

"Поэтому действуйте, исходя из собственной безопасности: надо брать какие-то бумажки – берите, для нас не меняет это вашего статуса, мы исходим из вашей безопасности в первую очередь. Но опять же подчеркиваю, что лучшим решением, если есть такая возможность, является выезд на территорию, контролируемую Украиной. Это лишает собственно всех угроз, которые есть [в оккупации]", – подытожил Тихий.

20 марта российский диктатор Путин подписал указ, обязывающий граждан Украины, находящихся в России без законных оснований, покинуть страну или до 10 сентября "урегулировать свое правовое положение", то есть получить российский паспорт. Это также касается временно оккупированных территорий.

В частности, от граждан Украины потребуют сдать биометрические данные, пройти медосмотр, включая тесты на наркотики, экзаменом на знание русского языка и истории России. Также они должны "погасить имеющиеся задолженности".