Путин заставляет украинцев в оккупации и России уехать или "легализоваться"

Владимир Путин (Фото: пресс-служба БРИКС)

Российский диктатор Владимир Путин подписал указ, которым обязывает граждан Украины, находящихся в России без законных оснований, покинуть страну или до 10 сентября "урегулировать свое правовое положение", то есть получить российский паспорт. Это также касается временно оккупированных территорий. Документ опубликован на портале правовой информации России 20 марта.

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"Указ президента Российской Федерации касается правового положения отдельных категорий иностранных граждан и лиц без гражданства, находящихся на территории России. В частности, речь идет о гражданах Украины, не имеющих законных оснований для пребывания в России. Они обязаны либо уехать из страны, либо до 10 сентября 2025 года урегулировать свое правовое положение, в частности получить российский паспорт", – говорится в документе.

Кроме того, указ предусматривает, что "иностранные граждане" и "лица без гражданства", прибывшие на территории, оккупированные Россией в 2022 году, должны до 10 июня этого года пройти медицинское обследование. В частности, им нужно сдать тесты на наркотики и анализы на ВИЧ.

Речь идет о Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областях.

Указ также ссылается на другой документ "О временных мерах по урегулированию правового положения отдельных категорий иностранных граждан" от 30 декабря 2024 года. Там перечислены действия, которые российские власти считают урегулированием правового положения находящихся в стране иностранцев.

В частности, граждане Украины обязаны сдать биометрические данные, пройти медосмотр, в частности тесты на наркотики, экзамен на знание русского языка и истории России. Также они должны "погасить имеющиеся задолженности".

LIGA.net обратилась за комментарием в Министерство иностранных дел. На момент выхода новости ответа не получила.

В сентябре 2022 года российские оккупанты организовали "референдумы" о присоединении временно оккупированных территорий Украины к России. Эти "референдумы" прошли с 23 до 27 сентября на захваченных частях Луганской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областей.

В октябре того же года президент Владимир Зеленский издал указ о ничтожности подписанных российским диктатором Владимиром Путиным "актов", нарушающих суверенитет и территориальную целостность Украины.