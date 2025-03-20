Путін змушує українців в окупації та Росії виїхати або "легалізуватися"

Володимир Путін (Фото: пресслужба БРІКС)

Російський диктатор Володимир Путін підписав указ, яким зобов'язує громадян України, що перебувають в Росії без законних підстав, покинути країну або до 10 вересня "урегулювати своє правове становище", тобто отримати російський паспорт. Це також стосується тимчасово окупованих територій. Документ опубліковано на порталі правової інформації Росії 20 березня.

"Указ президента Російської Федерації стосується правового становища окремих категорій іноземних громадян і осіб без громадянства, які перебувають на території Росії. Зокрема, йдеться про громадян України, які не мають законних підстав для перебування в Росії. Вони зобов'язані або виїхати з країни, або до 10 вересня 2025 року урегулювати своє правове становище, зокрема отримати російський паспорт", – йдеться в документі.

Крім того, указ передбачає, що "іноземні громадяни" та "особи без громадянства", які прибули на території, окупованими Росією у 2022 році, мають до 10 червня цього року пройти медичне обстеження. Зокрема, їм потрібно скласти тести на наркотики та аналізи на ВІЛ.

Йдеться про Донецьку, Луганську, Запорізьку та Херсонську області.

Указ також посилається на інший документ "Про тимчасові заходи щодо врегулювання правового становища окремих категорій іноземних громадян" від 30 грудня 2024 року. Там перераховані дії, які російська влада вважає врегулюванням правового становища іноземців, що перебувають у країні.

Зокрема, від громадян України вимагатимуть здати біометричні дані, пройти медогляд, включно з тестами на наркотики, іспитом на знання російської мови та історії Росії. Також вони мають "погасити наявні заборгованості".

LIGA.net звернулася за коментарем до Міністерства закордонних справ. На момент виходу новини відповіді не отримала.

У вересні 2022 року російські окупанти організували "референдуми" щодо приєднання тимчасово окупованих територій України до Росії. Ці "референдуми" відбулися з 23 до 27 вересня на захоплених частинах Луганської, Донецької, Запорізької та Херсонської областей.

У жовтні того ж року президент Володимир Зеленський видав указ про нікчемність підписаних російським диктатором Володимиром Путіним "актів", які порушують суверенітет та територіальну цілісність України.