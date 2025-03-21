Україна не змінить ставлення до людей в окупації, яких змусили взяти паспорти Росії – МЗС
Георгій Тихий (Фото: МЗС)

Україна не змінить ставлення до своїх громадян на тимчасово окупованих територіях, яких загарбники змушують брати паспорти РФ. Держава закликає діяти, виходячи з власної безпеки, а найкращим рішенням називає виїзд на підконтрольні території. Про це під час брифінгу заявив речник Міністерства закордонних справ Георгій Тихий.

Відомство закликає українців, що перебувають в окупації, використати "всі можливості" для повернення на територію, контрольовану українським урядом.

"Якщо вони мають таку можливість, то ми просимо їх розглянути такий виїзд з окупованих територій, враховуючи ці геноцидні політики російського режиму [з примусовою паспортизацією та депортацією українців]", – зазначив Тихий.

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Також він звернувся до таких громадян: "Ми, по-перше, пам'ятаємо про вас, боремося за вас, ми знаємо про вас, знаємо про людей, які бережуть Україну в серці, незважаючи ні на що, навіть на умови російської окупації".

По-друге, додав чиновник, Україна закликає людей в окупації діяти, виходячи з власної безпеки, й держава "прекрасно розуміє, в яких умовах ви сьогодні перебуваєте".

Для України "будь-які папірці", які видають окупанти, є нікчемними та не змінюють факту, що держава розглядає українців в окупації як своїх громадян, зауважив речник.

"Тому дійте, виходячи з власної безпеки: треба брати якісь папірці – беріть, для нас не змінює це вашого статусу, ми виходимо з вашої безпеки в першу чергу. Але знову ж таки наголошую, що найкращим рішенням, якщо така є можливість, є виїзд на територію, контрольовану Україною. Це позбавляє, власне, всіх загроз, які є [в окупації]", – підсумував Тихий.

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