Україна не змінить ставлення до людей в окупації, яких змусили взяти паспорти Росії – МЗС

Для держави "будь-які папірці", які видають окупанти, є нікчемними та не змінюють факту, що вона розглядає українців в окупації як своїх громадян

Георгій Тихий (Фото: МЗС)

Україна не змінить ставлення до своїх громадян на тимчасово окупованих територіях, яких загарбники змушують брати паспорти РФ. Держава закликає діяти, виходячи з власної безпеки, а найкращим рішенням називає виїзд на підконтрольні території. Про це під час брифінгу заявив речник Міністерства закордонних справ Георгій Тихий.

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Відомство закликає українців, що перебувають в окупації, використати "всі можливості" для повернення на територію, контрольовану українським урядом.

"Якщо вони мають таку можливість, то ми просимо їх розглянути такий виїзд з окупованих територій, враховуючи ці геноцидні політики російського режиму [з примусовою паспортизацією та депортацією українців]", – зазначив Тихий.

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Також він звернувся до таких громадян: "Ми, по-перше, пам'ятаємо про вас, боремося за вас, ми знаємо про вас, знаємо про людей, які бережуть Україну в серці, незважаючи ні на що, навіть на умови російської окупації".

По-друге, додав чиновник, Україна закликає людей в окупації діяти, виходячи з власної безпеки, й держава "прекрасно розуміє, в яких умовах ви сьогодні перебуваєте".

Для України "будь-які папірці", які видають окупанти, є нікчемними та не змінюють факту, що держава розглядає українців в окупації як своїх громадян, зауважив речник.

"Тому дійте, виходячи з власної безпеки: треба брати якісь папірці – беріть, для нас не змінює це вашого статусу, ми виходимо з вашої безпеки в першу чергу. Але знову ж таки наголошую, що найкращим рішенням, якщо така є можливість, є виїзд на територію, контрольовану Україною. Це позбавляє, власне, всіх загроз, які є [в окупації]", – підсумував Тихий.

20 березня російський диктатор Путін підписав указ, яким зобов'язує громадян України, що перебувають в Росії без законних підстав, покинути країну або до 10 вересня "урегулювати своє правове становище", тобто отримати російський паспорт. Це також стосується тимчасово окупованих територій.

Зокрема, від громадян України вимагатимуть здати біометричні дані, пройти медогляд, включно з тестами на наркотики, іспитом на знання російської мови та історії Росії. Також вони мають "погасити наявні заборгованості".

МЗС України заявило, що цей документ – "нікчемний акт", який є черговим проявом російської кампанії з дискримінації та переслідувань українців.