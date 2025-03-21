МЗС назвало "нікчемним актом" указ Путіна щодо примусового виселення українців

Росія продовжує репресивні практики Радянського Союзу і порушує взяті на себе міжнародні зобов'язання, зазначили в МЗС

Георгій Тихий (Фото: МЗС)

Указ російського диктатора Володимира Путіна, який передбачає примусову депортацію громадян України, які перебувають на тимчасово окупованих територіях та у РФ, – "нікчемний акт", який є черговим актом російської кампанії з дискримінації та переслідувань українців. Так речник Міністерства закордонних справ Георгій Тихий відреагував на брифінгу на указ диктатора РФ від 20 березня.

Він заявив, що це не перший такий документ. За словами Тихого, він передбачає примусове виселення громадян України, які перебувають на тимчасово окупованих територіях та в Росії без так званих "законних підстав".

"Ми вважаємо, що це нікчемний акт. Він є черговим кроком у російській кампанії з дискримінації, переслідувань і примусового витіснення громадян України з рідної землі або примусу їх до набуття статусу іноземця", – сказав речник МЗС.

Він додав, що РФ продовжує порушувати основоположні норми міжнародного права. Зокрема, цим указом Москва порушує щонайменше три міжнародно-правові документи.

"Ми наголошуємо, що ці системні депортації й переслідування – це частина російської політики геноциду проти українського народу", – наголосив Тихий, додавши, що конвенція про геноцид чітко визначає, що примусове переміщення населення – це спроба знищити національну групу.

Речник МЗС нагадав, що Кремль історично використовував масові депортації як засіб знищення національної ідентичності різних народів, зокрема українців.

За його словами, Росія продовжує репресивні практики Радянського Союзу і порушує взяті на себе міжнародні зобов'язання. Крім цього, указ диктатора РФ суперечить заявам Москви щодо готовності до мирного врегулювання та підриває ініціативи щодо встановлення миру.

Україна звернулася до міжнародних інституцій та своїх партнерів із закликом засудити акт порушення міжнародного права з боку Росії та посилити санкційний тиск. Також Україна звертається до Міжнародного кримінального суду з вимогою взяти до уваги цей указ як додатковий доказ воєнних злочинів керівництва Росії.

Путін підписав указ, яким зобов'язує громадян України, що перебувають у Росії без законних підстав, покинути країну або до 10 вересня "урегулювати своє правове становище", тобто отримати російський паспорт. Це також стосується тимчасово окупованих територій.

У вересні 2022 року російські окупанти організували "референдуми" щодо приєднання тимчасово окупованих територій України до Росії. Ці "референдуми" відбулися з 23 до 27 вересня на захоплених частинах Луганської, Донецької, Запорізької та Херсонської областей.

У жовтні того ж року Зеленський видав указ про нікчемність підписаних російським диктатором "актів", які порушують суверенітет та територіальну цілісність України.