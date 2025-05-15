Очікується посилення штурмів на двох напрямках під Запоріжжям. Росії треба плацдарм

В районі Гуляйполя росіяни перегруповуються і стягують на передову штурмовиків

Російські окупанти (Ілюстративне фото: ЕРА)

Найближчим часом на Гуляйпільському напрямку очікується інтенсифікація бойових дій. Вже спостерігається збільшення активності окупантів і на Оріхівському напрямку. Про це в ефірі телемарафону розповів речник Сил оборони півдня Владислав Волошин.

Він зазначив, що на Гуляйпільському напрямку противник наразі проводить перегрупування і перекидає на передові позиції особовий склад своїх штурмових груп.

"Незабаром там також почнеться активізація", – сказав Волошин.

Крім того, на цьому напрямку окупанти постійно застосовують авіацію, завдаючи ударів керованими авіаракетами по населених пунктах.

На сусідньому Оріхівському напрямку, за словами Волошина, за минулу добу було три штурмові дії, проте за цю добу, 15 травня, вже теж спостерігається "певна активізація" і тривають штурмові дії з боку РФ.

"Противник не полишає спроби прорвати на цій ділянці боєзіткнення нашу оборону і захопити певний плацдарм для впливу на Запоріжжя і для намагання взяти під контроль певні логістичні шляхи, які йдуть із Запоріжжя на схід", – пояснив речник Сил оборони півдня.

Гуляйполе і Оріхів на мапі DeepState

1 травня Сирський повідомив, що Сили оборони використовують тактику активної оборони, завдяки таким діям українські військові протягом місяця відновили понад сотню позицій.

14 травня в FT із посиланням на співрозмовників у розвідці писали, що Росія, ймовірно, готується до масштабнішого наступу на українські території.