Сирський: Наші воїни протягом місяця відновили 115 позицій завдяки тактиці активної оборони

ЗСУ не допустили критичних втрат і ворожих проривів, стверджує головком

Олександр Сирський (Фото: Telegram-акаунт головкома)

Сили оборони використовують тактику активної оборони, завдяки таким діям українські військові протягом місяця відновили понад сотню позицій. Про це повідомив головнокомандувач Збройних Сил України Олександр Сирський, коментуючи підсумки роботи Сил оборони у квітні.

За словами головкома, ЗСУ не допустили критичних втрат і ворожих проривів. Основні зусилля зосереджені на стримуванні росіян на Сумському, Курському, Покровському та Новопавлівському напрямках.

"При цьому використовуємо тактику активної оборони: завдяки таким діям наші воїни протягом місяця відновили загалом 115 позицій", – зазначив Сирський.

Активно працюють українська артилерія, авіація, безпілотні системи, інші компоненти комплексного вогневого ураження, констатував головком.

15 квітня 2025 року Наєв повідомив, що українські військові деокупували село Дніпроенергія у Донецькій області.

17 квітня Сирський заявив, що за останні тижні Сили оборони звільнили близько 16 квадратних кілометрів території в районі трьох населених пунктів поблизу Покровська у Донецькій області.