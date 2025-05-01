Сырский: Наши воины за месяц восстановили 115 позиций благодаря тактике активной обороны

ВСУ не допустили критических потерь и вражеских прорывов, утверждает главком

Александр Сырский (Фото: Telegram-аккаунт главкома)

Силы обороны используют тактику активной обороны, благодаря таким действиям украинские военные в течение месяца восстановили более сотни позиций. Об этом сообщил главнокомандующий Вооруженными Силами Украины Александр Сырский, комментируя итоги работы Сил обороны в апреле.

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По словам главкома, ВСУ не допустили критических потерь и вражеских прорывов. Основные усилия сосредоточены на сдерживании россиян на Сумском, Курском, Покровском и Новопавловском направлениях.

"При этом используем тактику активной обороны: благодаря таким действиям наши воины в течение месяца восстановили в общей сложности 115 позиций", – отметил Сырский.

Активно работают украинская артиллерия, авиация, беспилотные системы и другие компоненты комплексного огневого поражения, констатировал главком.

15 апреля 2025 года Наев сообщил, что украинские военные деоккупировали село Днепроэнергия в Донецкой области.

17 апреля Сырский заявил, что за последние недели Силы обороны освободили около 16 квадратных километров территории в районе трех населенных пунктов вблизи Покровска в Донецкой области.