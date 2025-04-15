ВСУ освободили село Днепроэнергия в Донецкой области – генерал-лейтенант Наев

Населенный пункт взяли под контроль около двух недель назад

Сергей Наев (Фото: Facebook)

Украинские военные деоккупировали село Днепроэнергия в Донецкой области. Об этом сообщил командующий тактической группой "Угледар", генерал-лейтенант Сергей Наев.

Он напомнил, что уже второй месяц командует тактической группой.

"За этот период удалось снизить потери личного состава на 20%, вернуть под контроль населенный пункт Днепроэнергия, а также улучшить тактическое положение на двух критических направлениях", – добавил Наев.

В комментарии УП он заявил, что населенный пункт взяли под контроль около двух недель назад.

Тактическая группа "Угледар" за два месяца уничтожила около 9500 российских военных, 51 танк, 166 бронированных машин и 819 единиц автомобильной техники. Большинство потерь — около 70% — противник понес из-за ударов беспилотников, отметил Наев.

Кроме того, рассказал генерал-лейтенант, Россия продолжает пытаться прорвать оборону, привлекая больше техники и личного состава, а также увеличивается количество штурмов. Во время последнего массированного наступления на направлениях Веселое — Скудное враг вывел четыре колонны техники, заполненные десантом.

Украинская аэроразведка обнаружила эти колонны еще на подходе, и силы обороны нанесли огненное поражение, а также применили дроны для атаки. В результате было уничтожено более 100 оккупантов и несколько единиц техники.

Днепроэнергия на карте DeepState