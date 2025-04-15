Командиры "Азова" и "Хартии" возглавили корпуса Нацгвардии

Александр Пивненко убежден, что корпусная система позволит улучшить коммуникацию между военными и сделать армию более эффективной

Александр Пивненко (Фото: Валентина Полищук/LIGA.net)

В рамках реформы Национальная гвардия Украины создала корпуса, которых возглавили командир 12-й бригады специального назначения "Азов" полковник Денис Прокопенко (Редис) и командир 13-й бригады оперативного назначения НГУ "Хартия" полковник Игорь Оболенский (Корнет). Об этом сообщил командующий НГУ Александр Пивненко.

"Это часть общей реформы, в рамках которой Вооруженные Силы Украины переходят от временных органов управления войсками – оперативно-тактических группировок и тактических групп к корпусной системе", – рассказал Пивненко.

По его словам, для более эффективного выполнения задач необходимо, чтобы командир корпуса был непосредственным руководителем для своих подразделений, знал комбригов, а они его, а также понимал состояние дел и специфику своих подразделений, имеющихся сил и средств.

"То есть чтобы командир корпуса благодаря своим подразделениям, которые есть у него в подчинении, действовал на передовой "единым фронтом". Нераздельным. Это часто было одной из проблем и основных вызовов в вопросе налаживания взаимодействия. Когда одна бригада в одном месте, вторая – в другом, очень трудно осуществлять управление", – подчеркнул командующий НГУ.

Пивненко уверен, что корпусная система позволит улучшить коммуникацию между военными и сделать армию более эффективной. Реформа учитывает опыт войны с Россией, в частности, необходимость быстрого маневрирования, устойчивости к ударам, способности удерживать большие территории, проводить контрударные действия.

"Процессы продолжаются. Все штаты согласованы, все распределения сделаны. Армейские корпуса будут иметь собственные штабы, разведывательные, артиллерийские и логистические подразделения, что повысит их самостоятельность в выполнении боевых задач без необходимости постоянного привлечения высшего командования на таких этапах", – добавил он.

Пивненко подчеркнул, что корпуса предполагают объединение нескольких бригад НГУ и вспомогательных подразделений под единым командованием. Это позволяет более эффективно координировать действия на больших участках фронта, оптимизировать логистику и управление ресурсами.

В ноябре 2024 года Зеленский сообщал, что военные предлагают переход к системе "корпус – бригада". Тогда президент отмечал: если это поможет "сократить расстояние" от генерала до солдата и снизить бюрократичность, то он не против этого.

3 февраля 2025 года главком Сырский сообщил, что в ВСУ продолжается реформа организационной структуры войска. В частности, начались мероприятия по переходу на корпусную структуру.