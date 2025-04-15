Командири "Азову" й "Хартії" очолили новостворені корпуси Нацгвардії

Олександр Півненко переконаний, що корпусна система дозволить покращити комунікацію між військовими та зробити армію більш ефективною

Олександр Півненко (Фото: Валентина Поліщук/LIGA.net)

У межах реформи Національна гвардія України створила корпуси, їх очолили командир 12 бригади спеціального призначення "Азов" полковник Денис Прокопенко (Редіс) та командир 13 бригади оперативного призначення НГУ "Хартія" полковник Ігор Оболєнський (Корнет). Про це повідомив командувач НГУ Олександр Півненко.

"Це частина загальної реформи, у межах якої Збройні Сили України переходять від тимчасових органів управління військами – оперативно-тактичних угруповань і тактичних груп до корпусної системи", – розповів Півненко.

За його словами, для більш ефективного виконання задач необхідно, щоб командир корпусу був безпосереднім керівником для своїх підрозділів, знав комбригів, а вони його, а також розумів стан справ і специфіку своїх підрозділів, наявних сил і засобів.

"Тобто аби командир корпусу завдяки своїм підрозділам, що є у нього в підпорядкуванні, діяв на передовій "єдиним фронтом". Нероздільним. Це часто було однією із проблем та основних викликів у питання налагодження взаємодії. Бо коли одна бригада в одному місці, друга – в іншому, дуже важко здійснювати управління", – наголосив командувач НГУ.

Півненко переконаний, що корпусна система дозволить покращити комунікацію між військовими та зробити армію більш ефективною. Реформа враховує досвід війни з Росією, зокрема необхідність швидкого маневрування, стійкості до ударів та здатності утримувати великі території, проводити контрударні дії.

"Процеси тривають. Всі штати погоджені, всі розподіли зроблені. Армійські корпуси матимуть власні штаби, розвідувальні, артилерійські та логістичні підрозділи, що підвищить їхню самостійність у виконанні бойових завдань без необхідності постійного залучення вищого командування на таких етапах", – додав він.

Півненко наголосив, що корпуси передбачають об’єднання кількох бригад НГУ та допоміжних підрозділів під єдиним командуванням. Це дозволяє ефективніше координувати дії на великих ділянках фронту, оптимізувати логістику та управління ресурсами.

У листопаді 2024 року Зеленський повідомляв, що військові пропонують перехід до системи "корпус – бригада". Тоді президент зазначав: якщо це допоможе "скоротити відстань" від генерала до солдата і зменшити бюрократичність, то він не проти цього.

3 лютого 2025 року головком Сирський повідомив, що у ЗСУ триває реформа організаційної структури війська. Зокрема, розпочалися заходи з переходу на корпусну структуру.