ЗСУ звільнили село Дніпроенергія на Донеччині – генерал-лейтенант Наєв

Населений пункт взяли під контроль близько двох тижнів тому, зауважив Наєв

Сергій Наєв (Фото: Facebook)

Українські військові деокупували село Дніпроенергія у Донецькій області. Про це повідомив командувач тактичної групи "Вугледар", генерал-лейтенант Сергій Наєв.

Він нагадав, що вже другий місяць командує тактичною групою.

"За цей період вдалося зменшити втрати особового складу на 20%, повернути під контроль населений пункт Дніпроенергія, а також покращити тактичне положення на двох критичних напрямках", – додав Наєв.

У коментарі УП він заявив, що населений пункт взяли під контроль близько двох тижнів тому.

Тактична група "Вугледар" за два місяці знищила близько 9500 російських військових, 51 танк, 166 броньованих машин та 819 одиниць автомобільної техніки. Більшість втрат — близько 70% — супротивник зазнав через удари безпілотників, зазначив Наєв.

Крім того, як розповів генерал-лейтенант, Росія продовжує намагатися прорвати оборону, залучаючи більше техніки та особового складу, а також збільшується кількість штурмів. Під час останнього масованого наступу на напрямках Веселе — Скудне ворог вивів чотири колони техніки, заповнені десантом.

Українська аеророзвідка виявила ці колони ще на підході, і сили оборони завдали вогневого ураження, а також застосували дрони для атаки. В результаті було знищено понад 100 окупантів та кілька одиниць техніки.

Дніпроенергія на карті DeepState