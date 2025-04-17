Силы обороны освободили около 16 квадратных километров в Донецкой области – Сырский

Александр Сырский (Фото: Facebook-аккаунт главкома)

За последние недели Силы обороны освободили около 16 квадратных километров территории в районе трех населенных пунктов вблизи Покровска в Донецкой области. Об этом сообщил главнокомандующий Вооруженными Силами Украины Александр Сырский по результатам работы в операционной зоне войск оперативно-тактической группировки "Донецк".

Он рассказал, что в течение трех суток побывал фактически во всех бригадах этой группировки Сил обороны, которая несет на себе основную тяжесть противостояния весеннему наступлению россиян и уничтожает лучшие силы и средства оккупантов.

"В частности, на Покровском направлении наши воины ежедневно останавливают около 30 штурмовых действий противника, наносят российским оккупантам значительные потери", — добавил Сырский.

Он заслушал доклады командующего ОТГ "Донецк" бригадного генерала Александра Тарнавского, работал с командирами бригад на командных пунктах, на местах решил проблемные вопросы организации боевых действий и обеспечения военных.

Сырский добавил, что обратил внимание на подготовку и обеспечение боевых действий каждого подразделения, каждой штурмовой группы. По его словам, это должно являться постоянным объектом контроля командира бригады и ответственностью командира батальона.

Главком считает, что россияне не изменили своих планов выйти на административные границы Луганской и Донецкой областей.

"Однако замысел врага остается нереализованным. Мы продолжаем оборонную операцию, проводим контрнаступательные действия и имеем определенные успехи. За последние недели освободили около 16 квадратных километров территории в районе населенных пунктов Удачное, Котлино, Шевченко", — подчеркнул Сырский.

Карта: DeepState

23 марта 2025 года бойцы Третьей штурмовой бригады заявили об освобождении от российской оккупации села Надия в Луганской области.

15 апреля Наев сообщил, что украинские военные деоккупировали село Днепроэнергия в Донецкой области.