Сили оборони звільнили близько 16 квадратних кілометрів у Донецькій області – Сирський

Олександр Сирський (Фото: Facebook-акаунт головкома)

За останні тижні Сили оборони звільнили близько 16 квадратних кілометрів території в районі трьох населених пунктів поблизу Покровська у Донецькій області. Про це повідомив головнокомандувач Збройних Сил України Олександр Сирський за результатами роботи в операційній зоні військ оперативно-тактичного угруповання "Донецьк".

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Він розповів, що протягом трьох діб побував фактично у всіх бригадах цього угруповання Сил оборони, яке несе на собі основний тягар протистояння весняному наступу росіян та знищує найкращі сили й засоби окупантів.

"Зокрема, на Покровському напрямку, наші воїни щодня зупиняють близько 30 штурмових дій противника, завдають російським окупантам значних втрат", – додав Сирський.

Він заслухав доповіді командувача ОТУ "Донецьк" бригадного генерала Олександра Тарнавського, працював з командирами бригад на командних пунктах, на місцях розв'язав проблемні питання щодо організації бойових дій та забезпечення військових.

Сирський додав, що звернув увагу на підготовку та забезпечення бойових дій кожного підрозділу, кожної штурмової групи. За його словами, це повинно бути постійним обʼєктом контролю командира бригади та відповідальністю командира батальйону.

Головком вважає, що росіяни не змінили свої плани вийти на адміністративні кордони Луганської та Донецької областей.

"Однак задум ворога залишається нереалізованим. Ми продовжуємо оборонну операцію, проводимо контрнаступальні дії й маємо певні успіхи. За останні тижні звільнили близько 16 квадратних кілометрів території в районі населених пунктів Удачне, Котлине, Шевченко", – акцентував Сирський.

Мапа: DeepState

23 березня 2025 року бійці Третьої штурмової бригади заявили про звільнення від російської окупації села Надія в Луганській області.

15 квітня Наєв повідомив, що українські військові деокупували село Дніпроенергія у Донецькій області.