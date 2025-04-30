Россия пытается выйти на админграницу Днепропетровской области. ВСУ усилят резервами

Александр Сырский (Фото: Telegram-канал главкома ВСУ)

Российские оккупанты интенсифицировали атаки на Покровском направлении, поэтому Украина усилит свои войска на этом участке фронта. Об этом сообщил главнокомандующий Вооруженными Силами Украины Александр Сырский по результатам работы в бригадах на этом направлении.

"Во время работы подробно заслушал командиров, принял решение о дополнительном обеспечении боеприпасами, дронами, средствами РЭБ и резервами", – написал Сырский.

Особый акцент сделан на беспилотных ударных системах.

Он подчеркнул: несмотря на громкие заявления о готовности к прекращению огня на майские праздники, оккупанты значительно увеличили интенсивность боевых действий, сосредотачивая основные усилия на Покровском направлении.

По словам Сырского, отсутствие перспектив в оперативном и тактическом плане не останавливает врага – он "упорно пытается прорвать оборону наших войск на этом направлении" и выйти на административную границу Днепропетровской области.

"С этой целью ежедневно российское командование бросает в бой новые подразделения, гонит на смерть своих военных, отчитывается о призрачных успехах и победах", – отметил Сырский.

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Главком ВСУ провел работу на этом направлении для решения проблемных вопросов и оказания помощи командирам частей в организации боевых действий.

"Несмотря на постоянное давление и попытки прорыва, враг постоянно терпит потери и отходит назад. Огневое поражение осуществляется на всю глубину боевых порядков противника", – добавил главком ВСУ.

Покровск и границы Днепропетровской области рядом на карте DeepState