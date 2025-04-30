Росія намагається вийти на адмінкордон Дніпропетровщини. ЗСУ підсилять резервами

Сирський ухвалив рішення про додаткове забезпечення українських воїнів боєприпасами, дронами, РЕБ і резервами

Олександр Сирський (Фото: Telegram-канал головкома ЗСУ)

Російські окупанти інтенсифікували атаки на Покровському напрямку, тому Україна підсилить свої війська на цій ділянці фронту. Про це повідомив головнокомандувач Збройних Сил України Олександр Сирський за результатами роботи в бригадах на цьому напрямку.

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"Під час роботи детально заслухав командирів, ухвалив рішення щодо додаткового забезпечення боєприпасами, дронами, засобами РЕБ та резервами", – написав Сирський.

Особливий акцент зроблено на безпілотні ударні системи.

Він наголосив: попри гучні заяви про готовність до припинення вогню на травневі свята, окупанти значно збільшили інтенсивність бойових дій, зосереджуючи основні зусилля на Покровському напрямку.

За словами Сирського, відсутність перспектив в оперативному та тактичному плані не зупиняють ворога – він "вперто намагається прорвати оборону наших військ на цьому напрямку" і вийти на адміністративний кордон Дніпропетровської області.

"З цією метою щоденно російське командування кидає в бій нові підрозділи, жене на смерть своїх військових, звітує про примарні успіхи та перемоги", – зазначив Сирський.

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Головком ЗСУ провів роботу на цьому напрямку для розв'язання проблемних питань та надання допомоги командирам частин в організації бойових дій.

"Попри постійний натиск і спроби прориву, ворог постійно зазнає втрат та відходить назад. Вогневе ураження здійснюється на всю глибину бойових порядків противника", – додав головком ЗСУ.

Покровськ і межі Дніпропетровської області поряд на мапі DeepState