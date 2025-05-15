ЗСУ пояснили, навіщо росіянам вихід на кордон Дніпропетровської області

Російські окупанти (Фото: пропагандистські медіа)

Російські війська активізували спроби прориву на південному напрямку, щоб вийти на адміністративні кордони Дніпропетровської та Запорізької областей. Про це в ефірі телемарафону повідомив речник Сил оборони півдня Владислав Волошин.

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Він зазначив, що росіянам це просування потрібне не лише з політичною метою, щоб говорити, що "ми вже однією ногою стали в Дніпропетровську область".

Ціллю є і логістичні шляхи, які йдуть зі сходу на південь Донецької області, на Запорізьку область, а також намагання відрізати українські сили, які наразі перебувають на Донеччині.

Ці цілі росіяни переслідують вже 9-10 місяців – ще відтоді, як були бої за Вугледар, Велику Новосілку.

За його словами, на Новопавлівському напрямку (в бік Дніпропетровщини) наразі спостерігається до 27 штурмових дій щодоби. Ворог намагається прорватися до стратегічно важливого кордону областей, вклинюючись в українську оборону в районах Вільного Поля, Новосілки, Привільного та Зеленого Поля.

"Там ворог проводить масовані штурмові дії малими групами піхоти з залученням бронетехніки та мотоциклетної техніки", – уточнив Волошин.

Очікується активізація боїв на Гуляйпільському напрямку, вже спостерігається певна інтенсифікація і в районі Оріхова.

Речник ЗСУ зазначив, що росіяни здебільшого застосовують малі штурмові групи. Були спроби наступати штурмовими батальйонами, але без успіху. А малі групи дозволяють окупантам підтримувати інтенсивність бойових дій і вклинюватися в оборону українських сил.

29 квітня 2025 року очільник Дніпропетровської ОВА Лисак заявив, що у Синельниківському районі Дніпропетровської області запровадили примусову евакуацію дітей з батьками з прифронтових територій.

14 травня в FT із посиланням на співрозмовників у розвідці писали, що Росія, ймовірно, готується до масштабнішого наступу на українські території.