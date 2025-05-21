Дніпропетровська ОВА спростувала повідомлення, що війська РФ вийшли на кордони області

Російські пропагандисти заявили, що прорив оборони начебто стався у Покровському районі

Ілюстративне фото: Дніпро TV

Інформація про нібито вихід російських військ на кордони Дніпропетровської області не відповідає дійсності. Про це заявив очільник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак.

Вдень 21 травня російські пропагандистські ресурси поширили фотографію, яка начебто свідчить про вихід військ РФ на межі Дніпропетровської області.

Фото: пропагандистський ресурс

Прорив української оборони стався начебто в районі села Новомиколаївка у Покровському районі Донецької області.

Фото: deepstatemap

Село межує із територією села Новопідгородне Межівського району Дніпропетровської області.

Очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак спростував цю інформацію.

"Це – фейк! І ця "новина", і фото, яке нібито її ілюструє. Вони не відповідають дійсності та навмисне опубліковані ворогом, аби залякати мешканців нашого регіону, посіяти паніку та дестабілізувати ситуацію", – написав він.

Лисак закликав не вестися на провокації та довіряти лише офіційним джерелам.

ДОПОВНЕНО О 21:00. Як повідомив проєкт DeepState, пікап на фото, яке поширюють пропагандисти, належить українським військовим.

" Пікап належить українським бійцям, які вночі просто заплутались в єгозі, а зранку русня добігла туди і почала фоткатися. А відбулося це в районі населеного пункту Троїцьке, як повідомляють нам бійці", – написав проєкт.