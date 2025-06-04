Зеленский о наступлении на Сумскую область: Россия сузила свои цели из-за нехватки сил

Россияне шли бы более быстрой волной, потому что их операция – оккупация Сумской и Харьковской областей, отметил Зеленский

Владимир Зеленский (Фото: Офис президента)

Россия сначала планировала широкомасштабное наступление на Сумскую область, однако реализовать свои замыслы не смогла из-за нехватки сил. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский на пресс-конференции.

Президент заявил, что сначала оккупанты намеревались наступать по всей линии фронта, но впоследствии сузили свои цели, сосредоточившись на Сумской области и городах в 30-40 км от границы.

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"Потом они уменьшили это до 7-10 км, потому что поняли, что у них не хватает сил. Поверьте, хороших причин там нет, у них просто не хватает сил. Хватило бы – они бы пошли дальше", – сказал глава государства.

Зеленский отметил, что наступление на Сумскую область не было сюрпризом для Украины.

"...военные знают, что им делать, делают все, что могут. Россияне, это их была история, я рассказывал честно, какое из направлений они выберут главным. Это еще было, когда мы начали Курское направление. Мы считали, что они начнут именно с Сум, но было и понимание о востоке, Запорожье и Харькове", – отметил президент.

По его словам, наступление на Сумскую область было запланировано с самого начала как часть широкой операции оккупантов.

"Они будут это делать, и там в Сумах успеха у них нет. К сожалению, есть серая зона, разрушены некоторые села. Не то чтобы в один день, достаточно долгий процесс. Россияне этим занимаются, украинские войска это знают и борются с этим. Они бы шли более быстрой волной, потому что это их операция – оккупация Сумской и Харьковской областей, это их желание", – подчеркнул Зеленский.