Бійці Сил спеціальних операцій знищили групу росіян на Курському напрямку біля кордону України та взяли полоненого. Спецпризначенці показали відео роботи.

Шестеро операторів шостого полку "Рейнджер" здійснили наліт на групу противника, яка намагалася штурмувати позиції Сил оборони в Сумській області. Вони запропонували ворожим військам здатися, гарантуючи їм збереження життя, медичну допомогу, а також їжу та воду.

Однак окупанти відмовилися.

Після цього бійці ССО розпочали спеціальні дії та зі сходом Сонця швидко виконали задачу. Внаслідок бою було знищено четверо російських солдатів, ще одного змусили здатися в полон.