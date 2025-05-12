Оператори одного з підрозділів Сил спеціальних операцій знищили в тилу штурмову групу з восьми росіян. Воїни показали кадри роботи та наслідки операції.

Бійці ССО проводили спеціальну розвідку за лінією бойового зіткнення та помітили пересування ворожих штурмовиків. Командир групи оцінив тактичну ситуацію та віддав наказ здійснити маневр.

Після того як воїни зайняли вигідніше положення, вони "з ефектом несподіванки" вступили в бій з росіянами, який швидко закінчився. В результаті операції була знищена вся ворожа група в кількості восьми солдатів.

"Після обшуку тіл противника оператори ССО без втрат продовжили вести спеціальну розвідку на цьому оперативному напрямку", – йдеться в повідомленні.