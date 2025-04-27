Військові Сил спеціальних операцій ЗСУ продовжують успішно виконувати бойові задачі у Курській області Росії, повідомили в командуванні цього роду військ.

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"Поки голова генштабу Збройних сил РФ Герасімов звітує про "звільнення" Курської області від Сил безпеки та оборони України, оператори 73-го центру Сил спеціальних операцій ЗСУ продовжують успішно виконувати задачі в цій області", – йдеться у повідомленні.

За даними військових, лише за 26 квітня бійці знищили цілу групу окупантів з 810 бригади морської піхоти РФ.

Захисники змусили двох російських військових здатися у полон: одного з них бійці евакуювали до безпечного місця на ношах, а інший "шкутильгав самотужки", що зафіксовано на відео.

У Командуванні ССО зазначили, що захисники "працюють далі".