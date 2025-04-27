Силы спецопераций ВСУ продолжают успешно воевать на Курщине – видео
Военные Сил специальных операций ВСУ продолжают успешно выполнять боевые задачи в Курской области России, сообщили в командовании этого рода войск.
"Пока глава генштаба Вооруженных сил РФ Герасимов отчитывается об "освобождении" Курской области от Сил безопасности и обороны Украины, операторы 73-го центра Сил специальных операций ВСУ продолжают успешно выполнять задачи в этой области", – говорится в сообщении.
По данным военных, только за 26 апреля бойцы уничтожили целую группу оккупантов из 810 бригады морской пехоты РФ.
Защитники заставили двух российских военных сдаться в плен: одного из них бойцы эвакуировали в безопасное место на носилках, а другой "хромал самостоятельно", что зафиксировано на видео.
В Командовании ССО отметили, что защитники "работают дальше".
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